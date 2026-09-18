Лудогорец се похвали с шестима национали

Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за националните отбори на България, Кабо Верде, Гвинея и Египет за предстоящия цикъл от мачове. Това са Ивайло Чочев, Симеон Шишков, Александър Маринов, Дерой Дуарте, Агибу Камара и Хосам Абделмаджид.

Чочев ще защитава цветовете на „лъвовете“ в двубоите от Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия.

На останалите трима предстоят квалификации за Купата на африканските нации, както и приятелски срещи. Дуарте и Кабо Верде ще се изправят срещу Мали и Руанда, а също така ще играят контрола с Макао. Агибу Камара и Гвинея ще премерят сили с Южна Африка и Танзания, а Хосам Абделмагид и Египет – с Ангола и Южен Судан. „Фараоните“ ще изиграят и приятелска среща с Южна Африка.

Симеон Шишков и Александър Маринов пък бяха повикани в младежкия национален отбор за европейските квалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

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