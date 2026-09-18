И Фози може да иде при Мо Салах

Дългогодишният треньор на вратарите в Лудогорец Здравко Здравков може да последва Томас Райс в Трабзонспор, съобщава журналистът Фуркан Узун. Много е вероятно 55-годишният специалист също да премине в турския клуб.

Трабзонспор представи Райс, специалистът започна с изказване за Лудогорец

Здравков познава отлично местния футбол, след като е играл за Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор. Томас Райс официално подписа с Трабзонспор, където играе Мохамед Салах, в четвъртък. Със сигурност част от щаба му ще бъдат неговите помощници Тон Локхоф и Даниел Зенкович, с които работи в Разград.

Здравков кара втори период в Лудогорец. Той работи в клуба между 2018 и 2019 година, а след това от 2023 година досега. Бившият национален вратар е работил още в Славия, Левски, анголският Интерклуб, както и китайски клубове. Бил е част от щаба и на националния отбор на България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google