Четири промени в състава на Испания след триумфа на Мондиал 2026

Селекционерът на световния и европейски шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви състава от 26 играчи, на които ще разчита за мачовете на тима в Лигата на нациите срещу Англия (26 септември), Хърватия (29 септември и 6 октомври) и Чехия (3 октомври).

Четирима са играчите от триумфа на Мондиал 2026, които отсъстват за предстоящите двубои, като те са заменени от други четирима футболисти. Вратарят на Барселона Жоан Гарсия е контузен, десният бек на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте се оттегли от националния отбор, а халфът на Барса Гави и нападателят на Бетис Борха Иглесиас нямат достатъчно игрово време през този сезон. Те са заменени от вратаря на Интер Хосеп Мартинес, бранителя на Реал Мадрид Дийн Хаусен, завърналия се след контузия халф на Барселона Фермин Лопес и нападателя на Еспаньол Роберто Фернандес, който заслужи своята първа повиквателна след шестте си гола в Ла Лига от началото на кампанията.

Vuelve el equipo de todo un país, vuelve la @SEFutbol.



Luis de la Fuente ofrece la lista de convocados para los próximos partidos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/e21FH1W5wj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Съставът на Испания за първите четири мача в Лигата на нациите :

Вратари

• Унай Симон (Атлетик Билбао)

• Давид Рая (Арсенал)

• Хосеп Мартинес (Интер)

Защитници

• Педро Поро (Тотнъм)

• Марк Пубий (Атлетико Мадрид)

• Аймерик Лапорт (Атлетик Билбао)

• Пау Кубарси (Барселона)

• Ерик Гарсия (Барселона)

• Дийн Хаусен (Реал Мадрид)

• Марк Кукурея (Реал Мадрид)

• Алехандро Грималдо (Атлетико Мадрид)

Халфове

• Родри (Барселона)

• Мартин Субименди (Арсенал)

• Фабиан Руис (Пари Сен Жермен)

• Педри (Барселона)

• Микел Мерино (Арсенал)

• Фермин Лопес (Барселона)

• Дани Олмо (Барселона)

Нападатели

• Ламин Ямал (Барселона)

• Виктор Муньос (Ливърпул)

• Нико Уилямс (Атлетик Билбао)

• Алекс Баена (Атлетико Мадрид)

• Йереми Пино (Кристъл Палас)

• Микел Оярсабал (Реал Сосиедад)

• Феран Торес (Пари Сен Жермен)

• Роберто Фернандес (Еспаньол)

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Снимки: Gettyimages