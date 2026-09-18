Четири промени в състава на Испания след триумфа на Мондиал 2026

Селекционерът на световния и европейски шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви състава от 26 играчи, на които ще разчита за мачовете на тима в Лигата на нациите срещу Англия (26 септември), Хърватия (29 септември и 6 октомври) и Чехия (3 октомври).
Четирима са играчите от триумфа на Мондиал 2026, които отсъстват за предстоящите двубои, като те са заменени от други четирима футболисти. Вратарят на Барселона Жоан Гарсия е контузен, десният бек на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте се оттегли от националния отбор, а халфът на Барса Гави и нападателят на Бетис Борха Иглесиас нямат достатъчно игрово време през този сезон. Те са заменени от вратаря на Интер Хосеп Мартинес, бранителя на Реал Мадрид Дийн Хаусен, завърналия се след контузия халф на Барселона Фермин Лопес и нападателя на Еспаньол Роберто Фернандес, който заслужи своята първа повиквателна след шестте си гола в Ла Лига от началото на кампанията.
Съставът на Испания за първите четири мача в Лигата на нациите:
Вратари
• Хосеп Мартинес (Интер)
Защитници
• Педро Поро (Тотнъм)
• Марк Пубий (Атлетико Мадрид)
• Аймерик Лапорт (Атлетик Билбао)
• Пау Кубарси (Барселона)
• Ерик Гарсия (Барселона)
• Алехандро Грималдо (Атлетико Мадрид)
Халфове
• Фабиан Руис (Пари Сен Жермен)
• Микел Мерино (Арсенал)
Нападатели
• Ламин Ямал (Барселона)
• Нико Уилямс (Атлетик Билбао)
• Алекс Баена (Атлетико Мадрид)
• Микел Оярсабал (Реал Сосиедад)
• Феран Торес (Пари Сен Жермен)
• Роберто Фернандес (Еспаньол)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages