Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

Григор Димитров направи емоционално признание, свързано с Роджър Федерер и Рафаел Надал. Най-добрият български тенисист разкри, че "част от него е напуснала тениса", когато двамата велики играчи са прекратили кариерите си. Той сподели, че през последните години все повече се дистанцира от Тура, тъй като нещата вече не са същите без "Голямата тройка". Григор е обсъждал това усещане лично с Новак Джокович, който също не крие, че изпитва носталгия по златната ера и усеща празнотата след тяхното оттегляне.

"Ще бъда напълно откровен. През последните няколко години донякъде се дистанцирах от ATP тура. Все още съм част от него, но вече не следя постоянно как се развиват нещата там“, заяви 35-годишният хасковлия пред датското издание SpilXperten.

Наред с други неща, Димитров отбеляза, че вече не разпознава всеки играч, докато върви по коридорите и в големите съблекални на турнирите.

"Животът ми винаги е бил свързан с тениса. Възрастта, разбира се, е просто число, но в нашия спорт тя наистина има значение. Това се вижда във всяко отношение. Не става въпрос само за случващото се на корта, а за цялостната картина. Става въпрос за общуването с другите играчи. Вече дори не познавам всички в тура. Можем да се посмеем на това, но е малко тъжно”, сподели Димитров.

Старата гвардия постепенно си отива. Федерер, Надал, Мъри. Скоро ще дойде редът и на Вавринка. А това са само част от многото и поредицата от сбогувания започва да му тежи, признава Димитров:

“Определено споделям мнението на Новак. Част от мен напусна тениса, когато Рафа и Роджър се оттеглиха. Всъщност сме говорили с Новак по тази тема - за всички предизвикателства и препятствия през онази ера…

Българинът подчерта, че не цели да омаловажава настоящото поколение, но годините на битки срещу Голямата тройка остават несравними за него.

“Не искам да обидя никого от сегашните играчи, но онази ера винаги ще остане най-голямото предизвикателство, пред което съм се изправял.

Не ставаше въпрос само за преследване, ставаше дума за това да се опитваш да надминеш и да доминираш над трима от най-великите играчи в историята. За съжаление, сега, когато съм по-възрастен, е много трудно отново да изпитам същото усещане, а това е наистина неприятно.“

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