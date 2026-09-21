Треньорът на Марсилия: Почетна загуба не може да ме задоволи

Бруно Женезио говори след загубата на водения от него отбор на Марсилия с 1:2 от вечния съперник Пари Сен Жермен в първото за сезона издание на "Льо Класик". Това бе и пето поредно поражение за провансалци във всички турнири, като преди броени дни те паднаха и с 1:4 от Бешиткаш в Лига Европа.

„Малко ми писна да повтарям едно и също. Почетна загуба не може да ме задоволи. Често губим заради едни и същи грешки. Разочароващо е. Не съм ядосан или гневен. Тази група играчи даде максимума от себе си тази вечер и дори повече. Те се противопоставиха на най-добрия отбор в Европа. Но не мога да се задоволя с това. Не съм в тази професия, за да се радвам на загуба с 1:2, само защото сме играли срещу най-силния тим в Европа. Не затова съм треньор. От три-четири седмици се повтарят едни и същи неща

Нямам за какво да упреквам играчите си, освен за липса на концентрация и може би на зрялост. Когато изравниш по този начин, емоциите са много, но веднага след това допуснахме втори гол. Във всичко останало те бяха дисциплинирани, спазиха дословно плана, който бяхме изградили за защита. Направиха необходимото при изнасянето на топката, за да извадят парижани от зоната им на комфорт и да им създадат проблеми“, каза Женезио.

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Предвид негативната серия на тима наставникът коментира бъдещето си и дали го е обсъждал с ръководството на клуба.

„Нямам намерение да подавам оставка. С ръководството водим разговори всеки ден. Сега предстои пауза за националните отбори, ще си починем малко, това ще ни се отрази добре. Също така ще продължим да работим, защото имаме нужда от това. Някои играчи ще заминат с националните си отбори. Нямам какво друго да ви кажа. Нямам намерение да подавам оставка. Ще направя равносметка с ръководството, с моя щаб, с играчите, защото в момента това, което ме интересува, е да накарам отбора да напредва“, каза още Женезио.

Треньорът бе запитан и какво е настроението в съблекалнята, както и дали очаква успехите да започнат предвид това, че предстоят мачове с по-леки съперници като Анже и Троа.

„Точно там е опасността. Играчите винаги са разочаровани и фрустрирани след загуба, също като мен. И след това, прав сте. В Марсилия не можем да се задоволяваме с почетна загуба. Повтарям, загубите са част от футбола, но да се задоволяваш с почетни загуби, особено четири поредни в първенството, е неприемливо. И чувам коментари от типа: „Вярно е, че играхме срещу силни отбори, нямахме много късмет...“ Програмата не беше много благосклонна към нас. Играем „Льо Класик“ веднага след мач от европейските турнири, докато Пари Сен Жермен нямаше този проблем. Това е случайност.

Чувам, че нещата ще се подобрят. Знаем, че всички мачове в Лига 1 са трудни. И когато можеш да вземеш точки именно срещу много добри отбори, това ти дава увереност и ти позволява да надградиш. В последните мачове не получихме отплата за усилията си, но също така не направихме достатъчно, за да заслужим нещо повече“, завърши Женезио.

Освен всичко, Марсилия е и един от бъдещите опоненти на Левски в основната фаза на Лига Европа. Провансалци ще посрещнат на "Велодром" българския шампион на 26 ноември.

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