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  3. Фариоли: Щастливи сме от нашия старт, но пътят ще бъде много дълъг

Фариоли: Щастливи сме от нашия старт, но пътят ще бъде много дълъг

  • 21 сеп 2026 | 07:56
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Фариоли: Щастливи сме от нашия старт, но пътят ще бъде много дълъг

Треньорът на Порто изрази задоволство от победата срещу Бенфика с 3:1. Както сега, така и преди година "драконите" стартираха вихрено шампионата и към момента са с актив от седем победи в седем мача в Лига Португал.

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„Знаехме, че ни очаква труден мач, съставен от различни моменти и ситуации, така че играхме много добре, с чудесен отборен дух. Не се справихме особено добре, след като Бенфика остана с десет души. Имахме няколко минути, в които ни беше трудно да намерим ориентир, но след това се нагодихме. Страхотен отбор срещу много добър опонент. Знаем колко трудна ще бъде лигата, има още много да се играе срещу два отбора, които заедно инвестираха над 200 млн евро на пазара.

Срещу толкова много качество, ако се отпуснеш за секунда или не направиш всичко перфектно, можеш да си платиш цената. Реакцията ни беше много добра. След почивката се опитахме да затворим мача, защото знаем, че не можем да го оставяме отворен. Те имат индивидуална и колективна класа, за да бъдат винаги опасни. За съжаление не вкарахме първи, но реагирахме и отново поведохме в резултата.

Миналото си е минало, това е нова ера, нов сезон. Щастливи сме от нашия старт, но пътят ще бъде много дълъг. Трябва да работим по много неща с отбора, имахме няколко контузени играчи, а в един сезон е важно да разполагаш с целия състав“, каза Фариоли.

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