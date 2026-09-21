Луис Енрике: Подарихме хубав момент на нашите фенове

След успеха над Марсилия с 2:1 Луис Енрике, изрази задоволството си от спечелването на „Льо Класик“, като сподели радостта от това, че с отбора са успели да зарадват феновете.

"Беше трудно в първите минути, опитвахме се да контролираме мача. Не създадохме много положения. Те се защитаваха много добре. Беше сложно. Започнахме второто полувреме блестящо и създадохме много ситуации. Вкарахме гол, но допуснахме изравняване много бързо. В крайна сметка подарихме хубав момент на нашите фенове", започна Енрике.

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На пресконференцията наставникът бе запитан какво е казал на футболистите в съблекалнята на полувремето, тъй като те демонстрираха две съвсем различни лица.

"Не си спомням. Разликата е, че през първото полувреме Олимпик Марсилия положи огромни усилия в защита. Когато играеш срещу отбор като нашия, изразходваш много енергия. След това се отвориха повече пространства и ние заслужено спечелихме", каза Енрике.

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Той бе запитан и за Феран Торес, който продължава да изплаща всяко евро за трансфера си в европейските клубни шампиони, след като вкара първия гол в срещата.

"Особено съм доволен от всички играчи, които привлякохме. Те ни носят много важни неща, за да продължим да растем. Феран Торес е в невероятна форма, той е изключително силен в центъра на атаката, постоянно търси празните пространства. Когато имаш халфове като Вити, Бералдо, Фабиан, Невеш, Уорън с такава способност да подават... Торес се намира в много добър период и сме много щастливи да го имаме", сподели Енрике.

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