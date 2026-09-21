Аморим: Не мога да повтарям грешките от Манчестър Юнайтед

Треньорът на Милан Рубен Аморим призна, че е дал повече свобода на футболистите си при победата с 3:0 над Лече. Той направи това в контекста на коментара си, че го е сторил, за да не повтаря грешките, които направи в периода, когато бе мениджър на Манчестър Юнайтед. Вчерашният успех пък бе идеален отговор на поражението с 0:2 през седмицата от Бенфика в Лига Европа.

„Мисля, че се подобрихме много. Свободата на играчите, движението, особено пробивите зад защитата... така не сме просто отбор, който владее топката, а отбор, който е опасен. Имаме пространства, в които да навлизаме, и това е хубаво. Контролирахме мача, разбирахме, че съперникът чака наша грешка, но се защитавахме доста добре и заслужено спечелихме

Това е наблюдение върху мачовете и характеристиките. Разбира се, че слушам играчите, но един мениджър, особено в голям отбор, винаги ги слуша, наблюдава и разбира. Всеки футболист обаче иска да насочи играта към своите силни страни, а ако искаш да имаш идентичност, това е трудно.

Решението винаги е мое. Това, което усетих в последните мачове, е същото, което усетих в Манчестър Юнайтед, и не мога да правя същата грешка. Понякога нямаме перфектните характеристики, за да играем по определен начин, и ако е така, трябва да се адаптираме.

Мисля, че днес се получи. В друг мач можем да се върнем към изграждане с трима в защита. Важното е да имаме различни начини на игра. Това е особено важно в Италия, защото треньорите са много умни, пазят много добре един на един и когато загубят представа какво искаме да направим, за тях е по-трудно да разберат движението ни, точно както те затрудняват мен да разбера техните отбори“, започна Аморим.

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По време на пресконференцията на Аморим му бе изтъкната интересната статистика, че той е първият треньор в ерата на трите точки, който стартира с 11 пункта от първите пет двубоя на тима в Серия А. Последният, който би могъл да претендира за подобно нещо, ако в този период са се начислявали, както сега по три точки за победа е щял да бъде Нилс Лидхолм през 1963 г.

„Това е добра статистика, но времената са различни. Имаме много работа, но се подобряваме и се учим. Имахме трудности в последните мачове, защото структурата беше много скована в позициите, но играчите получиха малко повече свобода и играха по-добре с нея“, каза Аморим

Той коментира и ролята в отбора на ветерана Лука Модрич, който се завърна в стартовия състав, след като бе заменен на полувремето срещу Лацио и оставен на пейката срещу Бенфика.

„Трябва да владеем топката много, за да може той да даде най-доброто от себе си, но е готов да играе във всеки мач, в който имаме нужда от него. В някои двубои, например през първото полувреме срещу Лацио, ако играта е само на преходи, това не е добър мач за Лука, но не е добър и за Ардон Яшари. Трябва да гледаме характеристиките, с които разполагаме. Когато мачът е такъв, със сгъстена защита, можем да използваме Модрич много. Ще видим занапред, но той е готов да играе всякакъв тип мачове“, обясни Аморим.

Милан влиза в паузата за националните отбори с 11 точки от пет кръга, на две от лидерите Рома, Интер и Лацио.

„Ако погледнете начина, по който играем, Рома и Интер са имали повече време като отбор, вижда се, че моделите им са изградени. Не сме загубили толкова много точки, изпуснахме по две срещу Лацио и Ювентус като гости, така че не всичко е лошо.

Понякога изглежда така, особено след последните резултати, но трябва да видим баланса. Днес победихме добър отбор, който се справя добре, но е различен тим и понякога ще имаме проблеми. Това е процес. Мисля, че трябваше да имаме повече точки, тъй като срещу Ювентус не играхме толкова добре, но бяхме на 30 секунди от трите точки.

Дори срещу Лацио, ако погледнете баланса на играта, чувствам, че заслужавахме малко повече“, завърши Аморим.

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