Компани: Феновете могат да се отправят към Октоберфест със страхотен подарък

Венсан Компани коментира смазващата победа на водения от него отбор на Байерн (Мюнхен) със 7:0 над тима на Унион (Берлин) в срещата от четвъртия кръг на германската Бундеслига. С хеттрик за успеха се отчете Майкъл Олисе, а Хари Кейн добави две попадения, с което официално той мина прага от 100 гола в Бундеслигата, откакто облече фланелката баварците през лятото на 2023 г.

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“Представянето ни беше на най-високо ниво от началото до края. Сега можем да се наслаждаваме на това. Разбира се, много сме доволни от тази прекрасна победа. Сега феновете могат да се отправят към Октоберфест и това е страхотен подарък.

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Днес можехте да видите колко усилено момчетата тичаха след всяка топка. Разбира се, Майкъл Олисе вкарва тези голове, но той също така работи невероятно усилено върху завършването си по време на тренировките. Дори топ играчите се нуждаят от нещо повече от талант. Това изисква упорита работа”, каза Компани.

Vincent Kompany on Jamal Musiala: "We wanted to take this step now. It was important for him to get 90 minutes before the international break so he can brush off all the other talk. It's all about football and performance, that's what he should be judged on" pic.twitter.com/0TvQ1rDh71 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

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