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  3. Компани: Феновете могат да се отправят към Октоберфест със страхотен подарък

Компани: Феновете могат да се отправят към Октоберфест със страхотен подарък

  • 19 сеп 2026 | 06:21
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Венсан Компани коментира смазващата победа на водения от него отбор на Байерн (Мюнхен) със 7:0 над тима на Унион (Берлин) в срещата от четвъртия кръг на германската Бундеслига. С хеттрик за успеха се отчете Майкъл Олисе, а Хари Кейн добави две попадения, с което официално той мина прага от 100 гола в Бундеслигата, откакто облече фланелката баварците през лятото на 2023 г.

Директор на Байерн захапа Ямал след разгрома в Бундеслигата
Директор на Байерн захапа Ямал след разгрома в Бундеслигата

“Представянето ни беше на най-високо ниво от началото до края. Сега можем да се наслаждаваме на това. Разбира се, много сме доволни от тази прекрасна победа. Сега феновете могат да се отправят към Октоберфест и това е страхотен подарък.

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе
Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

Днес можехте да видите колко усилено момчетата тичаха след всяка топка. Разбира се, Майкъл Олисе вкарва тези голове, но той също така работи невероятно усилено върху завършването си по време на тренировките. Дори топ играчите се нуждаят от нещо повече от талант. Това изисква упорита работа”, каза Компани.

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