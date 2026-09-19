Странно! Директор на Байерн захапа Ямал след разгрома в Бундеслигата

Головото шоу на Байерн на "Алианц Арена", в което главни герои бяха Майкъл Олисе и Хари Кейн, отново разпали дебата около предстоящите награди за "Златната топка". И двамата играчи на баварците попаднаха в списъка с 30 финалисти и се считат за част от силните кандидати за наградата, която ще бъде връчена на 26 октомври.

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След мача спореният директор на германските шампиони Макс Еберл коментира шансовете на Олисе да спечели отличието. Ръководителят определи оценката като "трудна", тъй като е "субективна", но не се поколеба да похвали французина.



"Той определено принадлежи към групата на възможните носители на "Златната топка". Майкъл също навлиза в тази група с начина, по който играе футбол. Той определено е сред най-добрите футболисти в света", коментира Еберл.

Дискусията възниква след изказването на Ламин Ямал, който това лято триумфира с родната си Испания на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и също е сред заподозрените за наградата. В интервю за "Мовистар Плюс" младият играч каза нещо, което изглежда, че бе атака именно по Хари Кейн, носител на "Златната обувка" със 73 гола през сезона, и не само.



"Златната топка" трябва да отиде при най-добрия играч в света, точка. Не трябва да отива при играч, който е вкарал 80 гола. Ако вкараш 80 гола, получаваш наградата за голмайстор на сезона. Това са много различни неща, които хората не разбират. Най-добрият играч в света е този, когото като коментатор обичаш да наблюдаваш в мач. Той е играч, който е различен от всички останали", каза Ямал.

Отговорът на Еберл беше кратък и директен: "Най-добрите са играчите, които нямат нужда от кампания!"

Кейн също беше попитан за изказванията на Ямал и реши да не се включва директно в словесната престрелка.



"Не искам да говоря много за себе си. Аз говоря на терена. Всеки е различен. Ламин Ямал направи отличен сезон, както и Майкъл Олисе. "Златната топка" не е в моите ръце", отсече той.

Треньорът Винсент Компани подчерта, че головете на Олисе са плод на упорит труд.



"Майкъл вкарва тези голове, но също така е работил много върху тези завършващи удари на тренировки. Дори най-добрите играчи се нуждаят от нещо повече от талант", изтъкна Компани.

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