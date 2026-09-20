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Локомотив (Пловдив) спря ЦСКА и не позволи на "червените" да оглавят efbet Лига - на живо след 1:1
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Обрат зарадва Рилецо срещу Марек

Обрат зарадва Рилецо срещу Марек

  • 20 сеп 2026 | 18:49
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Обрат зарадва Рилецо срещу Марек

Рилски спортист спечели с 3:1 срещу Марек в мач от 10-ия кръг на Втора лига.

Двубоят започна по-добре за Марек, който откри резултата в 12-ата минута чрез Симеон Вешев. Домакините успяха да се възползват от възможността си и поведоха с 1:0.

Отговорът на Рилски спортист обаче беше бърз. Само четири минути по-късно, в 16-ата минута, Марто Бойчев възстанови равенството и върна своя тим в мача.

Рилски спортист продължи да търси втори гол и усилията му дадоха резултат в 35-ата минута. Георги Търтов се разписа за 2:1, с което гостите направиха пълен обрат преди почивката.

След трите гола през първото полувреме резултатът беше офромен от Митко Митков в 90-ата минута.

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