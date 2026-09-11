Рилски спортист привлече бивш футболист на ЦСКА

Рилски спортист (Самоков) се подсили с още един футболист, който има сериозен опит в родния елит. Крилото Митко Митков официално е футболист на самоковци. Състезателят идва от отбора на Локомотив (София), чийто екип носи през миналата кампания.

Митков е на 26 години и във визитката си има 63 двубоя в Първа лига, 53 във Втора лига, както и мачове за европейските клубни турнири с екипа на ЦСКА. Освен за „червените“ и Локо (София), той е играл още за Септември (София), Берое, Дунав (Русе) и Литекс (Ловеч).

Митко Митков има и 11 двубоя с 1 гол за националния отбор на България до 21-годишна възраст. Той вече е картотекиран и може да вземе участие в неделния двубой на „скиорите“ срещу Янтра (Габрово).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google