Рилецо набира все по-голяма скорост

Рилски спортист (Самоков) победи с 2:0 Янтра (Габрово) в домакинството си от деветия кръг на Втора лига. Самоковци продължават с отличното представяне пред собствена публика, където наредиха три поредни успеха. Преди това те се наложиха над Монтана с 2:1 и над Спортист (Своге) със същия резултат.

Днес възпитаниците на Пламен Крумов запазиха и суха мрежа, като реализираха два пъти след почивката. В 61-ата минута Павлин Чиликов изведе Рилецо напред, а след още 20 влезлият като резерва Калоян Йосифов подпечата успеха за тима си.

С днешния си успех тимът вече събра 12 точки, които му отреждат място в топ 10 на временното класиране. В следващия кръг Рилски спортист гостува на Марек (Дупница) в неделя, 20-ти септември, от 17 часа.

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