Марек със сериозни кадрови проблеми преди мача с Пирин

Марек е домакин на Пирин (Благоевград) в Югозападното дерби от 9-ия кръг на Втора лига. Мачът ще се играе в неделя (13 септември) от 17:00 ч. на обновения стадион "Бончук". Класическият сблъсък между двата съседни отбора винаги предлага емоции на терена и по трибуните.

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Дупнишкият тим е с обичайните проблеми около състава, свързани с наказания и контузии. Последен мач от санкцията си имат да изтърпяват капитанът Веселин Любомиров и Христо Каймакански. Заради червения картон миналия кръг извън групата за двубоя остава и опитният защитник Румен Сандев.

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С травма от мача с Янтра пък е Валери Йорданов, който през седмицата посети столична клиника заради мускулен проблем. Твърдо извън строя е Християн Джаджаров, който се възстановява след операция. Новото попълнение Преслав Георгиев пък има болки в адукторите. На разположение обаче е другото ново попълнение - Марко Милетич от Славия.

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