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  3. Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

  • 9 сеп 2026 | 09:18
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Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Марек привлече Преслав Георгиев от тима на Септември (София). Той играе като атакуващ полузащитник, роден е на 17 октомври 2005 година. Кадър е на столичния клуб. В професионалния футбол има 44 мача, като е отбелязал 4 гола. В кариерата си Георгиев е носил екипа и на Спартак (Плевен).

Славия преотстъпи нападател в Марек
Славия преотстъпи нападател в Марек

Марек и Петър Кирев се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят пристигна от дублиращия тим на Лудогорец и записа 6 мача за отбора от Дупница във Втора лига, като не успя да отбележи гол.

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