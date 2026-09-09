Марек се раздели с нападател, взе нов от Септември (Сф)

Марек привлече Преслав Георгиев от тима на Септември (София). Той играе като атакуващ полузащитник, роден е на 17 октомври 2005 година. Кадър е на столичния клуб. В професионалния футбол има 44 мача, като е отбелязал 4 гола. В кариерата си Георгиев е носил екипа и на Спартак (Плевен).

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Марек и Петър Кирев се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят пристигна от дублиращия тим на Лудогорец и записа 6 мача за отбора от Дупница във Втора лига, като не успя да отбележи гол.

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