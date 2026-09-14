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Пламен Крумов: Изключително важна победа

  • 14 сеп 2026 | 09:10
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Пламен Крумов: Изключително важна победа

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов остана доволен от успеха на тима си в домакинството срещу Янтра (Габрово). „Скиорите“ спечелиха с 2:0 и продължават серията от победи пред собствена публика.

„Изключително важна победа, съчетана с добра игра. Благодаря на публиката, която беше дошла да ни подкрепи. Изключително съм щастлив, че успяхме да зарадваме хората и нашите приятели, феновете на футбола в град Самоков“, каза Крумов след двубоя.

Рилецо отправи значително повече удари от своя съперник и създаде повече ситуации.

Рилецо набира все по-голяма скорост
Рилецо набира все по-голяма скорост

„От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена. Да не забравяме, че се изправихме срещу отбор, който преди няколко месеца игра бараж за влизане в Първа лига и на 70-80% е със същите футболисти в състава си“, добави още Пламен Крумов.

Съперникът в днешната среща беше в серия от 6 мача без загуба, в които записа 5 победи, 4 от които без допуснат гол.

„Момчетата бяха много концентрирани и изиграха един много добър мач. Все пак ние сме новак в групата. Мисля, че до момента се справяме добре. Естествено, че може и по-добре. Имаме една добра основа, върху която да надграждаме.“, каза наставникът на победителите.

След седмица Рилски спортист ще изиграе поредното си гостуване в шампионата, от което ще се опита да измъкне максимума.

„Сега най-важното е да възстановим момчетата, имаме дълга седмица, и да се подготвим за следващия двубой, който е с Марек (Дупница)“, завърши Пламен Крумов.

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