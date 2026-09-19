Светозар Иванов: Момчетата имат възможност да стигнат до финала, прогнозирам 3:0 срещу Германия

Бившият централен блокировач на националния отбор по волейбол Светозар Иванов показа оптимизъм преди осминафиналния сблъсък срещу Германия. Пред камерата на Sportal.bg той подчерта доброто лице на тима и огромното значение на българските фенове.

“Относно представянето – това, което мога да кажа, е, че много им се радвам. Затова сме и всички хора тук. Представят се отлично“, сподели Иванов и допълни, че ролята на подкрепата от трибуните е ключова за играчите.

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Иванов наблегна специално върху психическата устойчивост на волейболистите и атмосферата, която създава публиката у дома.

„Публиката е изключително голям фактор. Сетих се колко е приятно чувството да играеш пред такава трибуна. Със сигурност ще покажат устойчивост – в това не бива да се съмнявате. Публиката с тази подкрепа ще донесе желания резултат, сигурен съм. Играта беше страхотна, а емоцията – уникална. Докъде можем да стигнем? Пожелавам им да стигнат максимално напред – до финал! Те имат огромни възможности и напълно могат да стигнат до последните мачове“.

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„Прогнозата ми е това, което най-много би зарадвало всички – 3:0 за нас!“, даде своята прогноза за предстоящия сблъсък бившият национал.

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