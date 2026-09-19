Полша мина бързо през Латвия и чака България на 1/4-финал

Настоящият шампион Полша се класира без проблеми за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже. Воденият от Никола Гърбич би бързо и категорично Латвия с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) в първия мач от 1/8-финалите на турнира, игран този следобед в зала "Арена София".

Така "Дружина полска" попада в Топ 8 на шампионат на Стария континент за 4-и пореден път.

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

На 1/4-финалите Полша очаква победителя от 1/8-финалния сблъсък между България и Германия по-късно тази вечер. Срещата ще бъде във вторник (22 септември) от 19,00 часа в София.

От друга страна Латвия изравни най-доброто си постижение на Европейско първенство, след като за втори път се класира за елиминациите след ЕвроВолей 2021.

Над всички за Полша бе Томаш Форнал със страхотните 19 точки (6 блока!, 68% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +18), а Шимон Якубишак добави още 11 точки за победата.

За Латвия единственият с двуцифров актив беше резервата Кристерс Ландзянс с 11 точки (1 ас и 37% ефективност в атака - +9).

ПОЛША - ЛАТВИЯ 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)

ПОЛША: Марчин Коменда 1, Бартломией Болаж 8, Вилфредо Леон 7, Томаш Форнал 19, Бартломией Лемански 8, Шимон Якубишак 11 - Якуб Попивчак-либеро (Артур Шалпук, Камил Семенюк 3, Кевин Сасак 1, Ян Фирлей, Якуб Новак 2, Максимилиан Граниечни-либеро)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ЛАТВИЯ: Едвинс Шкрюдерс 1, Ренарс Янсонс, Янис Меденис 8, Кристапс Смитс 2, Едуардс Дюденс 5, Густавс Фрейманис 7 - Каспарс Кронбергс-либеро (Томас Силавс, Кристерс Ландзянс 11, Армандс Рокянс 4, Кристерс Дардзанс)

Старши треньор: УГИС КРАСТИНС.

Снимки: CEV.EU

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