Димитър Добрев пред Sportal: Публиката е седмият играч, днес ще победим Германия

Либерото на Левски Димитър Добрев, който поради заболяване пропусна летния сезон с националния отбор, разкри, че вече е напълно възстановен и води пълноценна подготовка с Левски София. Сребърният медалист от миналогодишното Световно първенство застана пред камерите на Sportal преди осминафиналния сблъсък на ЕвроВолей между България и Германия.

„Вече съм доста добре. Възстановяването мина много успешно. Започнах с нови сили да тренирам с клубния си отбор – Левски София, така че в момента нещата вървят доста добре“, сподели Добрев.

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Волейболистът коментира представянето на „трикольорите“ до момента и очакванията си за решителния двубой. Според него срещите в груповата фаза са били „за опипване на почвата“, а ключова роля в елиминациите ще има подкрепата от трибуните.

„Публиката трябва много да помогне, защото, както всички знаем, тя е седмият играч за този отбор. Що се отнася до спортно-техническата част, не мога да кажа със сигурност – може би добра тактика. Но според мен важното е да кажем, че днес ще победим“.

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Добрев се върна и към емоциите от епичния мач срещу Германия от миналото лято, спечелен след прословутия първи гейм с резултат 40:38.

„Беше незабравим момент – особено първият гейм, както каза. Беше просто уникално. Бяхме изключително щастливи, че взехме този гейм, а в крайна сметка – и целия мач“, припомни си либерото и потвърди, че именно този успех е дал ключовия тласък на тима по пътя към световното сребро.

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