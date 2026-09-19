Калоян Ботев: Отборният дух е ключът, очаквам много позитивна енергия от трибуните

Либерото на Монтана Калоян Ботев сподели очакванията си преди осминафиналния сблъсък на България от ЕвроВолей. Младият състезател отличи силното представяне на националите в предишните двубои и подчерта колективната игра в тима.

„Атаката ни със сигурност е много силна, а се представихме доста добре и на блок. Като цяло отборният дух на България ни влияе много добре и мисля, че точно там се крие ключът“, заяви той.

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Ботев акцентира и върху огромната роля на феновете по трибуните, които зареждат състезателите на терена.

„Очаквам емоциите да се прехвърлят и в този мач. Мисля, че публиката се е настроила много, ще има много позитивна енергия и се надявам двубоят отново да завърши с победа. За вторник си пожелавам пак такъв мач с Полша и отново победа“, допълни волейболистът за подкрепата на публиката и очакванията си за следващата фаза на шампионата.

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Относно клубните си ангажименти и предстоящото начало на новия сезон с екипа на Монтана, либерото увери, че се чувства отлично и гледа с оптимизъм към предстоящите предизвикателства:

„Засега в Монтана се чувствам много добре. Надявам се да сме живи и здрави – това е най-важното. Впоследствие ще видим как ще тръгнат нещата, надявам се добре, за да открием успешно сезона“.

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