Хамбургер записа първа победа в Бундеслигата от четвъртия опит

Хамбургер ШФ записа първата си шампионатна победа през сезона, след като записа домакински успех с 2:1 над Кьолн в среща от четвъртия кръг на Бундеслигата. Така тимът прекъсна серията си от три загуби, в които получи 12 гола и не отбеляза нито едно попадение.

Въпреки че бяха подложени на натиск през почти цялото първо полувреме, хамбургци успяха да вземат аванс в 44-тата минута. Тогава Николас Капалдо беше точен с глава след центриране от корнер на Алберт Грьонбек. В 49-ата минута датчанинът се отчете с втора асистенция, този път за попадението на своя сънародник Юсуф Поулсен. “Козлите” пък съумяха да стигнат само до почетен гол в самия край на редовното време, когато Рагнар Ахе засече с глава центриране на Елис Скири.

Така Хамбургер взе първите си три точки, с които се отлепи от дъното и се изкачи на 15-ата позиция в класирането, където Кьолн е на 13-ото място с четири пункта след третия си пореден мач без успех.

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Снимки: Gettyimages