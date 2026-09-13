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РБ Лайпциг също разгроми Хамбургер

  • 13 сеп 2026 | 19:05
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РБ Лайпциг също разгроми Хамбургер

Хамбургер допусна втора поредна загуба с 0:5, този път при гостуването на РБ Лайпциг. Тимът на Мерлин Ползин загуби и третата си среща в Бундеслигата от началото на сезона и още няма отбелязан гол, като следствие на това е, че се намира на последно място в класирането.

Всъщност Хамбургер стартира агресивно мача, но този импулс бе много кратък. След един далечен удар на Хенрикс домакините взеха контрол върху случващото се на терена. Те поведоха в 17-ата минута, когато Банзузи с ниско центриране намери Тидиам Гомис и той откри резултата. След попадението превъзходството на РБ Лайпциг се увеличи. Вили Орбан два пъти стреля с глава, но вторият гол падна след грешка на съперника. Нандя опита да изнася топката от наказателното си поле с дрибъл, но я загуби, което доведе до попадение на Антонио Нуса. Чак към края на полувремето гостите успяха да стигнат до две опасности пред вратата на съперника, но не и до гол.

След почивката отборът на Ползин действаше по-активно в атаката и имаше някои възможности, но пропуснаха шансовете си. Интригата приключи в 72-ата минута, когато Орбан направи резултата 3:0. Това даде начало на силни минути за домакините, които вкараха три гола в рамките на седем минути. Влезлият като резерва през първата част Кристофър Нкунку се разписа, а след това това направи и Ромуло Кардосо, който се бе появил на терена малко по-рано.

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Снимки: Imago

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