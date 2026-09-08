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Хамбургер е получил необходимите разрешителни

  • 8 сеп 2026 | 19:42
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Хамбургер е получил необходимите разрешителни

Хамбургер ШФ е получил необходимите разрешителни за увеличаване на капацитета на своя стадион „Фолкспарк“, съобщи клубът от Бундеслигата в изявление. Отборът от Хамбург планира да увеличи капацитета на стадиона от 57 000 на над 60 000 места. Строителните работи ще започнат през октомври. „Работата ще се извършва между домакинските мачове на двата тима в Бундеслигата (мъжкия и женския състав), за да се гарантира безпроблемното протичане на среши“, заявиха още от Хамбургер ШФ.

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Първата фаза на постепенния ремонт ще се концентрира върху Секция А, която е най-близо до терена. Ще бъдат добавени допълнителни места за сядане близо до входовете и изходите. Последният етап ще включва разширяване на Секция А към терена. Освен това, като част от ремонта ще бъдат изградени нови тоалетни, за да се подобри инфраструктурата на стадиона. Германският клуб не предостави подробности относно разходите, но информира, че разширението се финансира от Тръста на феновете на Хамбургер ШФ, който обединява средствата, генерирани от дарения от привържениците на тима.

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Снимки: Gettyimages

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