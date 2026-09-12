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Фюлкруг донесе точка на Вердер

  • 12 сеп 2026 | 21:37
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Фюлкруг донесе точка на Вердер

Никлас Фюлкруг се разписа във втори пореден мач от Бундеслигата. Неговият гол донесе точка на Вердер при гостуването на Кьолн, което завърши 1:1. Двата отбора имат по четири точки след първите три кръга.

“Козлите” нямат загуба от този съперник в последните 14 шампионатни срещи. След загубата от Щутгарт преди седмица те имаха желание да се реваншират и стартираха на висока скорост. В осмата минута те получиха идеален шанс да поведат, но Тайс Далинга пропусна дузпа. Малко по-късно обаче до гол се стигна. Подаване на Пийпер бе пресечено и топката стигна до Линтон Маина, който откри резултата. Домакините създадоха и други положения, но не и до ново попадение.

След почивката Вердер значително подобри играта си. Удари на Деман и Чуки бяха спасени от вратаря на домакините Марвин Швебе. Динкчи пък удари греда след изстрел от въздуха. Гостите стигнаха до изравнителен гол в 69-ата минута, когато Фюлкруг се разписа. След изравняването нямаше много положения до края, като най-добрата ситуация бе удар на Бюлтер, който бе отразен от Хайн.

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Снимки: Imago

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