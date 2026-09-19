Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Последният в Германия Хамбургер удължи договора на треньора си

Последният в Германия Хамбургер удължи договора на треньора си

  • 19 сеп 2026 | 04:11
  • 266
  • 0
Последният в Германия Хамбургер удължи договора на треньора си

Последният в класирането на германската Бундеслига тим на Хамбургер ШФ продължи договора на старши треньора Мерлин Ползин и на неговия щаб въпреки лошия старт на сезона, съобщава агенция AP.

Новите сделки за родения в Хамбург Ползин и неговите помощници Лоик Фаве и Рихард Крон бяха обявени днес преди мача от Бундеслигата в събота срещу Кьолн. Продължителността на контрактите не беше разкрита.

Според медиите, сделките са до 2029 г. и са валидни само за Бундеслигата. Ползин беше назначен за старши треньор през декември 2024 г. и изведе тима обратно в Бундеслигата през 2025-а след седем години във втора дивизия. Съставът избегнаха изпадане миналия сезон, но няма спечелени точки и отбелязани голове в първите три мача от първенството този сезон.

Решението на клуба контрастира рязко с това на Борусия Мьонхенгладбах, който също няма точки в три мача, и уволни треньора Еуген Полански.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 567
  • 0
Десет от Елче наказаха Еспаньол за първа победа през сезона

Десет от Елче наказаха Еспаньол за първа победа през сезона

  • 19 сеп 2026 | 00:30
  • 533
  • 0
Първият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите оглави Лига 1

Първият съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите оглави Лига 1

  • 19 сеп 2026 | 00:21
  • 2348
  • 0
Монца без Антов с първа победа в Серия А, португалско попълнение блести за новаците

Монца без Антов с първа победа в Серия А, португалско попълнение блести за новаците

  • 18 сеп 2026 | 23:59
  • 798
  • 0
Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

  • 18 сеп 2026 | 23:55
  • 14808
  • 38
Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

  • 18 сеп 2026 | 23:23
  • 16034
  • 277
Виж всички

Водещи Новини

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

  • 18 сеп 2026 | 21:53
  • 33528
  • 99
Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

  • 18 сеп 2026 | 18:58
  • 58514
  • 87
Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

  • 18 сеп 2026 | 23:23
  • 16034
  • 277
Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

  • 18 сеп 2026 | 23:55
  • 14808
  • 38
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
  • 33741
  • 74
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

  • 18 сеп 2026 | 19:37
  • 34027
  • 50