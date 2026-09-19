Последният в Германия Хамбургер удължи договора на треньора си

Последният в класирането на германската Бундеслига тим на Хамбургер ШФ продължи договора на старши треньора Мерлин Ползин и на неговия щаб въпреки лошия старт на сезона, съобщава агенция AP.

Новите сделки за родения в Хамбург Ползин и неговите помощници Лоик Фаве и Рихард Крон бяха обявени днес преди мача от Бундеслигата в събота срещу Кьолн. Продължителността на контрактите не беше разкрита.

Според медиите, сделките са до 2029 г. и са валидни само за Бундеслигата. Ползин беше назначен за старши треньор през декември 2024 г. и изведе тима обратно в Бундеслигата през 2025-а след седем години във втора дивизия. Съставът избегнаха изпадане миналия сезон, но няма спечелени точки и отбелязани голове в първите три мача от първенството този сезон.

Решението на клуба контрастира рязко с това на Борусия Мьонхенгладбах, който също няма точки в три мача, и уволни треньора Еуген Полански.

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