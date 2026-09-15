7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

След 1404 дни извън терените защитникът на Хамбургер ШФ Марио Вушкович отново тренира наравно със своите съотборници, а привържениците на германския клуб му устроиха специално посрещане.

Днешната тренировка на тима се проведе на “Фолкпаркщадион”, като емблематичната северна трибуна беше открита за фенове. Така около 7500 запалянковци се събраха да наблюдават тренировката, като посрещнаха 24-годишния Вушкович със скандирания, аплодисменти и транспарант, гласящ: “Пътят беше дълъг, но целта се доближава. Добре дошъл обратно, Марио!” Семейството му също беше на стадиона с изключение на по-малкия му брат Лука заради ангажиментите му като футболист на Брайтън.

Повод за дълтого отсъствие на Вушкович е наказанието му за употребата на допинг. През март 2023-та Германският футболен съюз му наложи двугодишно наказание заради две положителни проби за забранената субстанция еритропоетин през 2022-ра. От Германската антидопингова агенция и от световната такава обаче поискаха санкцията му да бъде удължена и така тя беше увеличена от Спортния арбитражен съд в Лозана на четири години. Наказанието на бившия младежки национал на Хърватия ще изтече на 15 ноември, като дотогава той може да участва единствено в тренировките на Хамбургер.

🚨🇭🇷 Around 7,500 Hamburger SV fans packed the Volksparkstadion today to welcome Mario Vuskovic back to team training after 1,404 days away. 💙🤍✅



HSV opened the iconic Nordtribüne for a historic public session as the Croatian defender returned to the pitch. The player was… pic.twitter.com/nuWZXO7qHT — Ultras Clips (@ultras_clips) September 15, 2026

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Снимки: Imago