Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. 7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 1446
  • 0
7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

След 1404 дни извън терените защитникът на Хамбургер ШФ Марио Вушкович отново тренира наравно със своите съотборници, а привържениците на германския клуб му устроиха специално посрещане.

Днешната тренировка на тима се проведе на “Фолкпаркщадион”, като емблематичната северна трибуна беше открита за фенове. Така около 7500 запалянковци се събраха да наблюдават тренировката, като посрещнаха 24-годишния Вушкович със скандирания, аплодисменти и транспарант, гласящ: “Пътят беше дълъг, но целта се доближава. Добре дошъл обратно, Марио!” Семейството му също беше на стадиона с изключение на по-малкия му брат Лука заради ангажиментите му като футболист на Брайтън.

Повод за дълтого отсъствие на Вушкович е наказанието му за употребата на допинг. През март 2023-та Германският футболен съюз му наложи двугодишно наказание заради две положителни проби за забранената субстанция еритропоетин през 2022-ра. От Германската антидопингова агенция и от световната такава обаче поискаха санкцията му да бъде удължена и така тя беше увеличена от Спортния арбитражен съд в Лозана на четири години. Наказанието на бившия младежки национал на Хърватия ще изтече на 15 ноември, като дотогава той може да участва единствено в тренировките на Хамбургер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Елче 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Елче 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 15 сеп 2026 | 22:31
  • 1810
  • 2
Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 7214
  • 13
Интер Маями обяви новия си треньор

Интер Маями обяви новия си треньор

  • 15 сеп 2026 | 21:23
  • 1383
  • 0
Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 4458
  • 3
Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 2653
  • 6
Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

  • 15 сеп 2026 | 20:56
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

  • 15 сеп 2026 | 22:05
  • 3884
  • 7
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 31745
  • 85
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 13931
  • 9
Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

Ливърпул 1:0 Тотнъм, Мак Алистър даде преднина на домакините

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 4458
  • 3
Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

Ипсуич 0:2 Арсенал, гол на Мадуеке

  • 15 сеп 2026 | 22:01
  • 2653
  • 6
Елче 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

Елче 0:0 Реал Мадрид, начало на мача

  • 15 сеп 2026 | 22:31
  • 1810
  • 2