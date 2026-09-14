Рома продължава без грешка, Мален пак бележи

Рома записа четвърта поредна победа в Серия А от началото на сезона. Тимът на Джан Пиеро Гасперини спечели с 2:0 гостуването си на Торино и се върна на върха на класирането. Нов силен мач изигра Донийл Мален, който откри резултата в 40-ата минута. Николо Пизили добави още едно попадение в самия край на срещата.

"Вълците" стартираха силно двубоя и Мален можеше да открие резултата, но направи пропуск, въпреки че бе на прекрасна позиция. Удари на Соуле и Кристане също не намериха целта. Мален прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада. Постепенно Торино поизравни играта и изстрел на Мандрагора бе отразен от Свилар. Последва нов силен период за гостите и малко преди почивката Мален откри резултата с шестия си гол от началото на сезона.

CI PENSANO MALEN E PISILLI 🧡



È una Roma cinica quella che supera il Torino, a Torino, grazie a un gol del solito Malen e alla rete nel finale di Niccolò Pisilli.#SerieA #Roma #Torino pic.twitter.com/IBJB3hnKDm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 14, 2026

Тимът на Гасперини имаше предимство и през второто полувреме. Мален бе сменен след час игра и след това Торино успя да създаде няколко положения. Свилар се намеси след изстрел на Симеоне и удар от фал на Мандрагора. Рома сложи край на интригата в добавеното време, когато Николо Пизили реагира най-бързо в наказателното поле.

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Снимки: Imago