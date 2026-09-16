Роден български талант премина в Торино

Италианският Торино представи един от най-големите български таланти в своя набор Томи Хаджиев.

16 годишния състезател играе на позицията централен защитник, а името му беше свързано и с Милан преди няколко месеца.

Милан ще привлече още един български талант в академията си

Хаджиев е роден през 2010 година, като е юноша на Академик (Пловдив). Той също така е национал на България в тази възрастова гарнитура.

През миналия сезон Хаджиев стана най-добър защитник в Елитната група до 16 години. Той има и награда за най-красив гол на месец септември. Хаджиев е със силен ляв крак и редовно изпълняваше и статични положения в своя предишен тим.

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