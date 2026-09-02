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Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

  • 2 сеп 2026 | 23:26
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Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

В отложен мач от първия кръг на израелската Премиер лига, Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) не излъчиха победител и завършиха при равенство 2:2. Българският национал Йоан Стоянов въобще не попадна в групата на домакините за двубоя, в който двата тима си размениха по едно полувреме и си разделиха точките след късна драма.

Резултатът бе открит в 24-тата минута, когато Елиел Перец изведе домакините напред за 1:0.

Гостите от Хайфа реагираха бързо след почивката и в 50-ата минута Итай Тургеман възстанови равенството.

Натискът на Апоел (Беер Шева) даде резултат в 66-ата минута, когато Реймънд Ийст отново даде аванс на домакините за 2:1.

Дълбоко в добавено време на срещата обаче отбраната им се пропука и в 96-ата минута Хапоперти Сабаг донесе крайното 2:2 за Апоел (Хайфа).

След този мач Апоел (Беер Шева) се намира на 4-то място в класирането с 4 точки, докато Апоел (Хайфа) заема 8-ма позиция с актив от 2 точки.

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