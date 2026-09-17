Вуцов: Вдигаме глави и трябва да сме горди, защото в голяма част от срещата играхме по-добре

Вратарят на Левски Светослав Вуцов смята, че тимът е играл добре и не е заслужавал поражението от Ред Бул Залцбург с 0:1. Стражът на “сините” е на мнение, че през голяма част от срещата българите са надиграли съперника.

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“Разликата беше, че не успяхме да реализираме нашите ситуации и в същото време имахме малшанс при рикошета за техния гол. Ред Бул не е случаен отбор. Разчитат на таланти селектирани на високо ниво. В началото може да е имало някаква разлика, но след това не мисля, че се отпуснахме и не личеше. Знаехме, че трябва да погледнем по-смело, но не успяхме. Вдигаме глави и трябва да сме горди, защото в голяма част от срещата играхме по-добре”, каза Вуцов.

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