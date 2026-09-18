Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

Полузащитникът Бартош Мазурек беше доволен от представянето на Ред Бул Залцбург при победата над Левски в София в първия кръг от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Той и колегата му Тим Дрекслер също така изразиха възхищението си от атмосферата на стадион "Васил Левски"

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"Силно представяне от целия отбор. За мен това, че стадионът беше пълен, беше по-добре. Обичам, когато има атмосфера. През първото полувреме играхме много добре, контролирахме нещата, създадохме положения. През втората част съперникът донякъде пое контрола върху мача, но ние пак имахме шансове, а и се защитавахме солидно и не им позволихме да ни застрашат сериозно", коментира 19-годишният полски юношески национал, който беше закупен за 6 милиона евро по-рано през лятото от Ягелония.

Друго ново попълнение - германският младежки национал Дрекслер, изтъкна играта на австрийския първенец в дефанзивен план при успеха в българската столица.

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"Това беше първият ми мач за отбора в груповата фаза на Лига Европа и при това на такъв стадион, в такава атмосфера. Като цяло да играеш в Лига Европа е просто супер, а ние успяхме и да спечелим. Беше голяма битка. Искаше ми се да е по-спокойно, но такива победи се помнят по-дълго, защото си се борил много за тях. Защитавахме се отлично. Справихме се с всичко, което съперникът хвърли срещу нас, особено в края. Желанието ни е във всяка среща да не допускаме гол и да продължаваме с победите", коментира 21-годишният централен бранител Дрекслер, който пристигна в Залцбург за 2 милиона евро от Хофенхайм през януари.

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