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Левски се бори но не успя да стигне до равен срещу Залцбург -коментирайте с Дани Младенов в студиото
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Око-Флекс: Дадохме всичко от себе си, беше равностоен мач

Око-Флекс: Дадохме всичко от себе си, беше равностоен мач

  • 17 сеп 2026 | 21:59
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Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс сподели мнението си след загубата на българския шампион от Залцбург с 0:1.

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

„Честно казано за мен беше равностоен мач. Те имаха своите положения, както и ние, но те си отбелязаха своите. Вярвам, че отборът даде всичко от себе си. Феновете са невероятни и ние оценяваме тяхната подкрепа. Това е първият ни мач обратно в Европа от много години. От това, което помня от гола, се случи от грешка при нас. Просто тази вече не беше нашата. Да, разбира се, след паузата за националните отбори се надявам, че ще бъде далеч по-добре. Ще се стараем да се представяме по най-добрия начин", сподели нападателят.

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