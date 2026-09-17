Око-Флекс: Дадохме всичко от себе си, беше равностоен мач

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс сподели мнението си след загубата на българския шампион от Залцбург с 0:1.

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„Честно казано за мен беше равностоен мач. Те имаха своите положения, както и ние, но те си отбелязаха своите. Вярвам, че отборът даде всичко от себе си. Феновете са невероятни и ние оценяваме тяхната подкрепа. Това е първият ни мач обратно в Европа от много години. От това, което помня от гола, се случи от грешка при нас. Просто тази вече не беше нашата. Да, разбира се, след паузата за националните отбори се надявам, че ще бъде далеч по-добре. Ще се стараем да се представяме по най-добрия начин", сподели нападателят.

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