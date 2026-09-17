Кристиан Димитров: През второто полувреме бяхме по-добрият отбор

Капитанът на Левски Кристиан Димитров говори след загубата на „сините“ в първия мач от основната фаза на Лига Европа с 0:1 от Залцбург.

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"Представихме се доста достойно, все пак Залцбург са доста сериозен отбор. За съжаление не успяхме да вкараме гол. През второто полувреме бяхме по-добрият отбор, имахме няколко ситуации, за жалост не успяхме да реализираме гол. Днес стояхме равностойни със Залцбург и благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Сега има пауза за националните отбори, ще се възстановим както физически така и емоционално", разкри Димитров.

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