Дани Младенов: Левски игра с бек пред бека - там можеше да бъде чисто крило

Бившият футболист и голмайстор на Левски Даниел Младенов коментира представянето на "сините" след двубоя с Ред Бул Залцбург от основната фаза на Лига Европа в Sportal Studio Live. Той сподели и своето виждане за възможни промени в стартовия състав. Според Младенов Левски е можел да започне с Хуан Переа като централен нападател, а Мазир Сула да действа зад него. По този начин според бившото крило атаката е можела да бъде по-остра, особено по фланговете.

"Левски можеше да започне с Переа централен нападател, за да има повече острота на фланга със Сула зад нападателя".

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Младенов обърна внимание и на взаимодействието между Алекс Сентейес и Майкон по левия фланг. Според него при тази подредба се е получавала ситуация, в която единият футболист е заставал непосредствено пред другия.

"Сентейес и Майкон се получаваше като бек пред бека – Сентейес пред Майкон. Там можеше да бъде чисто крило".

Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

В същото време Младенов подчерта, че Левски не е стоял зле на терена и определи избора на треньора като опит да бъде намерен най-печелившия състав за двубоя.

"Левски не стоеше зле. Треньорът се е опитал да излезе с най-печелившото и най-доброто, но е факт, че Левски създаде малко ситуации в мача". Според бившия голмайстор на „сините“ именно по-голямата острота в предни позиции е можела да даде на Левски допълнителни възможности срещу РБ Залцбург.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google