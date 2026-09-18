Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Дани Младенов: Левски игра с бек пред бека - там можеше да бъде чисто крило

Дани Младенов: Левски игра с бек пред бека - там можеше да бъде чисто крило

  • 18 сеп 2026 | 12:37
  • 557
  • 0

Бившият футболист и голмайстор на Левски Даниел Младенов коментира представянето на "сините" след двубоя с Ред Бул Залцбург от основната фаза на Лига Европа в Sportal Studio Live. Той сподели и своето виждане за възможни промени в стартовия състав. Според Младенов Левски е можел да започне с Хуан Переа като централен нападател, а Мазир Сула да действа зад него. По този начин според бившото крило атаката е можела да бъде по-остра, особено по фланговете.

"Левски можеше да започне с Переа централен нападател, за да има повече острота на фланга със Сула зад нападателя".

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Младенов обърна внимание и на взаимодействието между Алекс Сентейес и Майкон по левия фланг. Според него при тази подредба се е получавала ситуация, в която единият футболист е заставал непосредствено пред другия.

"Сентейес и Майкон се получаваше като бек пред бека – Сентейес пред Майкон. Там можеше да бъде чисто крило".

Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски
Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

В същото време Младенов подчерта, че Левски не е стоял зле на терена и определи избора на треньора като опит да бъде намерен най-печелившия състав за двубоя.

"Левски не стоеше зле. Треньорът се е опитал да излезе с най-печелившото и най-доброто, но е факт, че Левски създаде малко ситуации в мача". Според бившия голмайстор на „сините“ именно по-голямата острота в предни позиции е можела да даде на Левски допълнителни възможности срещу РБ Залцбург.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

Исландия плаши България с играчи от всички топ 5 първенства

  • 18 сеп 2026 | 09:45
  • 5232
  • 6
Димитър Трендафилов: Опасни са

Димитър Трендафилов: Опасни са

  • 18 сеп 2026 | 09:32
  • 474
  • 0
Живко Бояджиев: Да видим футбол

Живко Бояджиев: Да видим футбол

  • 18 сеп 2026 | 09:29
  • 383
  • 0
Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

Веселин Василев: Поредно тежко изпитание

  • 18 сеп 2026 | 09:26
  • 342
  • 0
Николай Кателиев за мача с Доростол

Николай Кателиев за мача с Доростол

  • 18 сеп 2026 | 09:24
  • 382
  • 0
Симеон Митев: От най-подготвените са

Симеон Митев: От най-подготвените са

  • 18 сеп 2026 | 09:22
  • 372
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски - ЦСКА по здрач

Левски - ЦСКА по здрач

  • 18 сеп 2026 | 11:32
  • 11655
  • 35
Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 20148
  • 33
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 11664
  • 18
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 6824
  • 12
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 4373
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 4271
  • 2