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Любо Ганев: Целта си остава същата, но пак повтарям - гледаме да играем мач за мач, да се борим за всяка топка

  • 18 сеп 2026 | 18:39
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Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев гостува в "Интервюто на деня" по bTV, за да коментира емоциите след победата над Полша, атмосферата в залата, увеличения интерес към спорта сред децата и кандидатурата на България за домакинство на финалите на европейското първенство.

"Късно, много късно легнах. Наистина мисля, че направихме нещо страхотно. Този мач беше за публиката, за феновете. Не само за тези, които бяха в залата, а за всички десетки хиляди, които са гледали по телевизията. Също така и за нашите партньори - да видят, че пътят, по който сме поели, е правилният и води до тези успехи."

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"Със сигурност самочувствието се променя. Още от началото знаехме, че групата, в която попаднахме на това европейско първенство, заедно с потока на отборите, които идват от Румъния, е много тежка. Там шест отбора се борят за две места. Ако приемем, че Полша е фаворит, значи пет отбора се борят за едно място."

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"Ние си бяхме казали, че за да отидем на финалите, трябва да победим един от силните отбори. Това е или Полша, или Франция, ако се падне. Така че целта все още остава. Но пак повтарям - гледаме да играем мач за мач, да се борим за всяка топка."

"Показахме, че когато играем добре, когато играем заедно, можем да постигаме такива резултати. Искам да благодаря специално на феновете, защото публиката е нашият седми играч. Даже в мача с Израел може да кажете, че реакцията на публиката помогна тази искра в отбора да се запали."

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"Аз никога не съм се съмнявал и може би затова колегите от Управителния съвет взехме това решение. Разликата в капацитета на залата само за нашите мачове беше 52 500 човека. Това означаваше, че трябваше да лишим 52 500 души от възможността да гледат този отбор на живо."

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"Ние ще кандидатстваме за групите, осминафиналите, четвъртфиналите, полуфиналите и финала на Европейското през 2030 година. Това е нашата цел, откъдето тя пак се явява квалификация за Олимпиадата през 2032-а."

"Можем да го направим и само в "Арена София". Естествено, ще търсим най-голямата зала, която е към момента в България. Показахме, че като организация нямаме абсолютно никакви проблеми и се надявам това да стане. Първо трябва да бъдем одобрени от Европейската конфедерация, да се разберем с общината и с Министерството на младежта и спорта."

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"Въобще няма какво да обсъждаме с поляците. Всички знаем поляците колко пъти са провокирали, така че няма абсолютно никакъв смисъл да вземаме на сериозно това нещо", коментира още силният човек в родния волейбол.

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