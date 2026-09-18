Естония шокира Финландия

В последния ден от мачовете в група C в Тампере, Естония излезе победител от епична 5-геймова битка с Финландия, спечелена с 3:2 (22:25, 25:21, 25:21, 20:25, 15:11), и попречи на домакините да завършат на върха в класирането.

В заключителния двубой от група C Финландия искаше да зарадва феновете си с още една победа в „Нокиа Арена“. Атмосферата беше нажежена още от първия съдийски сигнал, след като Йоонас Йокела отпразнува своя мач номер 100 за националния отбор, а Оливия Кунари, племенница на старши треньора Оли Кунари, изпя националния химн пред 9813 зрители. Финландия игра гладко, а атаките на братята Мартила и Йокела не срещнаха сериозна съпротива от естонците. В края на гейма при 23:20 за финландците Рене Тепан отбеляза два поредни аса, но Нооа Мартила бързо възстанови реда и затвори частта при 25:22. Вторият гейм беше истинско удоволствие за волейболните фенове в залата: дълги разигравания, емоционални защити и мощни атаки и от двата отбора. Естония обаче, водена от левичаря Лохмус, направи първия пробив за 16:10 и спечели гейма с 25:21.

В третата част Естония започна силно (9:6 и 13:9), но след това дойде ред на Лука Мартила, който с три поредни аса при 17:19 върна равенството при 19:19. Въпреки това, непробиваем блок на Лохмус при 22:20 за Естония донесе гейма на гостите и унищожи всички шансове на домакините да завършат на първо място в групата пред Белгия. Финландците не загубиха дух, а напротив – бориха се за всяка топка, подкрепяни от своите фенове, за да докарат мача до пети гейм. Новото име на игрището беше Нико Суйхконен, който замени Нооа Мартила от третия гейм. Благодарение на неговите седем точки отборът му стигна до решителен тайбрек.

Дори след повече от 120 минути страхотна игра, двата отбора не изглеждаха уморени и продължиха да атакуват, блокират и сервират, сякаш мачът тепърва започва. Естония обаче остави сърцето си на терена. Лохтус и Тепан, съответно с 16 и 24 точки, бяха решени победата да бъде тяхна и в крайна сметка се оказаха прави.

„Толкова много искахме да спечелим отново пред тази страхотна публика и направихме всичко възможно. Толкова съм щастлив и горд с моя отбор“, заяви диагоналът на Естония Тимо Андре Лохмус.

„Те играха много добре, наистина искаха да стигнат до пети гейм и продължиха да играят много здраво. Сега трябва да се съсредоточим върху следващия мач в Италия.“, заяви капитанът на Финландия Анти Ронканен.

Финландия – Естония 2:3 (25:22, 21:25, 22:25, 25:20, 11:15)

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