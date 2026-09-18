Гърция с трета победа на Евроволей 2026

Въпреки че всички билети за Торино вече бяха разпределени в предходните дни, четвъртък се оказа решаващ за определянето на крайното класиране в група А. Гърция записа трета поредна победа – и общо трета в турнира – за да си осигури третото място. В последния си мач в Модена "елините" надиграха Словакия с 3:1, оставяйки съперника си без нито една победа в групата.

След като Гърция вече си беше гарантирала място в елиминационната фаза след загубата на Словакия предния ден, елинският тим се бореше за по-добра позиция в класирането и третото място, докато словаците все още преследваха първата си победа в турнира. Със сервис на Теодорос Вулкидис Гърция бързо поведе с 9:3. Ангелос Марку и Лампрос Питакудис (със 100% успеваемост в атака) водеха нападението, допринасяйки съответно с шест и пет точки. Словакия опита да намали разликата чрез Ерик Гулак и Юлиус Фиркал, които поведоха атаката на своя отбор и направиха резултата 13:7, но Гърция отговори веднага. При сервис на Якуб Ихнат словаците отново оказаха натиск и намалиха пасива си до 17:12. Усилията им обаче не бяха достатъчни, за да разклатят почти безгрешния гръцки отбор, който допусна само три грешки в гейма. Марку реализира решаващата атака, за да затвори първата част при 25:17.

Вторият гейм беше ново начало за Словакия. Въпреки че Гърция започна по-добре, словаците се държаха близо в резултата и не позволиха на съперника си да се откъсне. Оказвайки постоянен натиск от сервис линията с асове на Якуб Ихнат, Юлиус Фиркал и Бранислав Ханушек, Словакия в крайна сметка поведе с 16:14. Фиркал продължи да води атаката, докато Гърция, играейки под все по-голямо напрежение, започна да допуска повече грешки. В решаващия етап на гейма Ханушек реализира втория си ас за 21:20 и даде началото на силен финален щурм за Словакия. След отлична игра на мрежата словаците затвориха гейма с 25:21 и изравниха резултата в мача.

Гърция беше решена да отвърне на удара и страхотни отигравания от Ангелос Марку, който отбеляза пет точки, и Лампрос Питакудис, добавил четири, им помогнаха да поведат с 10:6. Словакия се опита да отговори с впечатляваща блокада на Бранислав Ханушек, но елинският тим започна да доминира на полето, увеличавайки преднината си до 14:9 чрез силна отборна игра. Със сервис на Александрос Раптис Гърция се откъсна още повече до 18:12. Словакия обаче отказа да се предаде. Мартин Рендла, който влезе в игра през този гейм, се превърна в един от водещите реализатори заедно с Юлиус Фиркал, а неговият ас намали разликата само до две точки при 21:19. В заключителните моменти Гърция вдигна темпото, а Раптис реализира решаващата атака, за да подпечата гейма с 25:22 и да изведе елините напред с 2:1.

Отново силна серия от сервиси на Теодорос Вулкидис помогна на Гърция да започне ударно четвъртия гейм, повеждайки с 8:4. Лампрос Питакудис, Александрос Раптис и Ангелос Марку бяха почти неудържими в атака, помагайки на Гърция да увеличи преднината си до 17:12. Словакия се бори докрай, но усилията им не бяха достатъчни, за да спрат гърците, които затвориха гейма с 25:17 и си осигуриха третото място в група А, докато Словакия завърши групата без нито една победа.

Ангелос Марку стана топреализатор в мача с 21 точки, включително 20 успешни атаки (69% успеваемост) и един ас. Лампрос Питакудис добави 17 точки с три блокади, един ас и 13 успешни атаки (72% успеваемост).

Италия спечели Група А след 5-геймов трилър срещу Словения

За Словакия Ерик Гулак и Юлиус Фиркал отбелязаха по 14 точки.

„Благословени сме, защото изживяваме наистина красиви моменти тук, в Модена, но не спираме дотук. От утре започваме да се подготвяме за следващия си мач и това е най-важното. Не беше лесно да останем концентрирани днес, защото от вчера знаехме, че сме се класирали за осминафиналите. Трябваше да се съсредоточим повече, отколкото в другите мачове, защото искахме да спечелим и този. Те ни притиснаха много, но ние показахме на игрището кой е шефът.“

„Опитахме се да се съсредоточим върху тактиката си. Имахме слаби моменти, в които не посрещнахме лесни топки, което беше в полза на съперника. Но дадохме най-доброто от себе си; за съжаление, то не беше достатъчно.“

Словакия – Гърция 1:3 (17:25, 25:21, 22:25, 17:25)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google