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Алекс Николов отговори на критиките за "скандалния" си жест

  • 17 сеп 2026 | 16:57
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Топ реализаторът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов публикува изявление в социалните мрежи по повод критиките към него за жест, който е направил по време на тайбрека на България - Полша.

Както е известно, Алекс наниза 36 точки на поляците, а "лъвовете" победиха драматично с 3:2 пред над 13 000 зрители в "Арена София".

В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест
В Полша скочиха на Алекс Николов заради жест

Ето какво написа Николов:

"Бих искал да се изкажа по един „въпрос“, който възникна след вчерашната ни победа над Полша.

Това е послание към всички волейболни фенове, но най-вече към поляците. На първо място, полските привърженици имат репутацията на едни от най-разбиращите, ако не и на най-интелигентните фенове в света. Вашата волейболна култура е на възможно най-високото ниво и съм сигурен, че подкрепата, която получава отборът ви, е ненадмината.

Именно затова очаквам от вас да проявявате и най-голямо разбиране към емоциите, празнуванията и провокациите на игрището. Особено като се има предвид, че полският отбор е доста противоречив пример в това отношение – нещо, срещу което, както всички знаят, нямам абсолютно нищо против. Напротив, наслаждавам се както на техническо съревнование на високо ниво, така и на така наречената „психологическа война“ или психологическата страна на спорта.

През годините съм бил критикуван и наричан по какви ли не начини, защото не крия чувствата си и показвам неподправената страст и енергия, които изпитвам, когато играя този спорт. Напълно осъзнавам, че това не се харесва на всички. Нито искам, нито очаквам всеки да ме харесва като спортист.

Независимо от сцените на игрището по време на даден двубой обаче, винаги съм първият, който подава ръка на съперника. Защото поне в нашия спорт сме съперници единствено от първия до последния съдийски сигнал.

Има обаче нещо, което не мога да приема.

Да наречете 22-годишно момче „убиец“ или „човек, който прерязва гърла“, заради празнуване, насочено към СОБСТВЕНАТА ни публика и резервните ни състезатели, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е откровено КРАЙНО НЕЛЕПО.

Осъзнавате ли изобщо ДО КАКВА СТЕПЕН изваждате случилото се от контекста?

Излишно е да казвам, че дори за миг през ума ми не е минавала мисъл за каквото и да било насилие, още по-малко за „убиването“ на някого заради волейболен мач.

Не съм имал НИКАКВО – и подчертавам, НИКАКВО – намерение да проявявам неуважение или каквато и да било „бруталност“. ОСОБЕНО към мои колеги волейболисти.

Настоятелно призовавам всички подобни мисли и внушения да бъдат държани възможно най-далеч от нашия спорт.

Отново казвам: може да не ме харесвате като спортист колкото си искате, но никога не поставяйте под съмнение ЧОВЕШКАТА ми страна и не слагайте името ми и думата „убиец“ в едно и също изречение.

Нека всички запазим известна доза непредубеденост, дори когато гледаме на играчите през определена призма. Особено когато дълбоко в себе си всички знаете, че не е имало никакви лоши намерения.

Ако е Божията воля да се срещнем отново в по-късен етап на турнира, пожелавам си да изиграем още един исторически мач, на който целият волейболен свят да се наслади.

С най-голямо уважение ви пожелавам здраве и успехи."

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