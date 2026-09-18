Антон Бреме: Имаме да си връщаме на българите

В германския лагер са настроени за реванш преди осминафиналната среща от европейското първенство по волейбол за мъже срещу България, заяви централният блокировач на Бундестима Антон Бреме в интервю за Германския волейболен съюз.

Двубоят е на 19 септември (събота) от 19:00 часа в София в "Арена София".

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Българите спечелиха с 3:0 срещу Бундестима в груповата фаза по пътя си към сребърните медали на световния шампионат преди година във Филипините, като в първата част на двубоя отразиха 11 геймбола, за да стигнат до драматичен успех с 40:38.

"Със сигурност сметката е отворена. Имаме да си връщаме. Вярвам, че всеки си спомня онзи мач от световното първенство. Той ни дава допълнителна мотивация, за да се вложим още повече", коментира Бреме.

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Германците очакват препълнена зала и враждебна атмосфера от трибуните, но не са притеснени.

"Наясно сме, че залата ще бъде препълнена. Но това е и хубаво за всички нас. Много обичам да играя пред пълни трибуни - това носи още повече адреналин. Когато 12 хиляди викат срещу нас или подкрепят съперника, всеки автоматично превключва и играе с още повече енергия. Покачва се настроението и затова се радваме", каза още той.

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Бреме смята, че и двата отбора са се развили след последната си среща през миналия септември.

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"Българите са на същото високо ниво, дори може би на по-добро в сравнение с миналата година. Но и ние направихме важни крачни напред в развитието си. Със сигурност трябва да изиграем най-добрия си мач на европейското първенство досега, за да имаме някакви шансове. Но съм уверен, че всички имаме огромно желание да се справим с предстоящото предизвикателство", завърши германският волейболист.

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