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  3. Рекорди в София! България - Полша е №1 по посещаемост в груповата фаза на Евроволей 2026

Рекорди в София! България - Полша е №1 по посещаемост в груповата фаза на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 15:52
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"Лъвовете" с най-голяма подкрепа средно на мач от всички участници на Европейското. И петте български мача са в топ 10 по брой зрители

България е №1 по посещаемост на мачовете си от Европейското първенство по волейбол за мъже. След изиграването на всички 60 мача от груповата фаза на Евроволей 2026, която се проведе в четири държави - България, Италия, Финландия и Румъния, рекордите са поставени в София.

Най-посетеният мач по официалните данни на CEV е победата на България срещу Полша с 3:2 гейма на 16 септември - 13 186 зрители.

Най-много средно зрители на мач от всички 24 участници на Европейското първенство има България - средно по 10 862 на среща от петте двубоя на "лъвовете".

Или общо 54 310 зрители на мачовете срещу Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Петте мача на Финландия в Тампере са посетени от общо 45 769 зрители - средно по 9154 на среща.

Всички пет двубоя на България са в Топ 10 на най-посетените мачове на Евроволей 2026. Вторият най-посетен мач е Финландия - Белгия с 12 338 зрители в Тампере. На трето място е отново двубой в София. България - Украйна с 11 689 зрители.

Най-посетеният мач в Италия до момента е откриващият двубой на "Скуадра адзура" на "Пиаца дел Плебишито" в Неапол - 5914 зрители. Италия - Словения в Модена наблюдават 4798 зрители. А Италия - Чехия отново в Модена - 4487 зрители.

Най-посетеният мач в Клуж-Напока е победата на домакините от Румъния над Франция с 3:2 - 5350 зрители. Следва Румъния - Германия с 4382 зрители и Румъния - Турция с 3875 зрители.

От елиминационната фаза Евроволей 2026 продължава само в Италия и България. На българска земя ще се изиграят 4 осминафинала (на 19 и 20 септември от 16 и 19 часа) и два четвъртфинала (на 22 септември от 16 и 19 часа). Италианските осминафинали и четвъртфинали са в Торино. Полуфиналите и мачовете за медалите са в Милано. Но София и България вече поставиха най-високите стандарти.

От елиминационната фаза Евроволей 2026 продължава само в Италия и България. На българска земя ще се изиграят 4 осминафинала (на 19 и 20 септември от 16 и 19 часа) и два четвъртфинала (на 22 септември от 16 и 19 часа). Италианските осминафинали и четвъртфинали са в Торино. Полуфиналите и мачовете за медалите са в Милано. Но София и България вече поставиха най-високите стандарти.

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Снимки: Борислав Цветанов

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