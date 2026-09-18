Чебул ще замени контузения Урнаут в състава на Словения за Евроволей

Капитанът на националния отбор на Словения, Тине Урнаут, получи контузия в крака по време на мача от груповата фаза на Европейското първенство срещу Чехия. Травмата ще му попречи да вземе участие в оставащите срещи от турнира.

Урнаут беше неизменна част от стартовата шестица на тима, където си партнираше с Рок Можич. В четвъртия мач срещу чехите (3:1) той изигра само един гейм, а в двубоя срещу Италия (2:3) изобщо не се появи на игрището.

Според информация от словенската волейболна федерация, мястото на Урнаут в състава ще бъде заето от Клемен Чебул. Той е приел поканата на старши треньора Фабио Соли и вече е напуснал лагера на полския си клуб „Ресовия“. Очаква се днес той да се присъедини към словенския отбор, който се мести от Модена в Торино. Там на 21 септември ще се изиграе осминафиналният сблъсък със Сърбия.

За последно 34-годишният Чебул игра за Словения на олимпийския турнир в Париж, след което си взе почивка от националния отбор. Той има 213 мача с фланелката на страната си.

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