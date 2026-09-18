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Белгия оглави група C

  • 18 сеп 2026 | 13:21
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Белгия оглави група C

Белгия постигна категорична победа с 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) над Сърбия в Група С, а след успеха на Естония „червените дракони“ си осигуриха лидерската позиция в групата.

Естония шокира Финландия
Естония шокира Финландия

В най-важния мач от група C, който трябваше да определи второто и третото място в крайното класиране, Сърбия първа пое контрола в гейма, повеждайки със 7:5, а след това и с 10:8. Резултатът беше изравнен при 12:12 и 17:17, но след това „червените дракони“, с капитан Сам Деро и диагонала Фере Регерс, поеха инициативата и с преднина от три точки си осигуриха първия гейм с 25:19. Вторият гейм се игра точка за точка, с много грешки от сервис и от двата отбора (седем за Белгия, три за Сърбия), като играчите се опитваха да рискуват максимално, но често намираха мрежата. След равенство при 18:18, както и в първата част, Белгия поведе благодарение на Деро, който за пореден път доказа защо е сред най-добрите реализатори и капитан на своя отбор. С няколко страхотни атаки Белгия взе преднина и си осигури поне второто място в крайното класиране на група C.

В последния, трети гейм, Белгия продължи инерцията си с капитана Деро и Регерс (които завършиха съответно с 14 и 16 точки), докато сръбският треньор Крецу реши да остави титулярната си шестица на пейката, може би за да им даде почивка преди пътуването до Торино. Геймът беше изцяло под контрола на „червените дракони“, които затвориха мача при 25:16.

„Знаехме, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да си осигурим, поне за момента, второто място в групата. Сега трябва да изчакаме другия мач, както и края на групата в Италия, за да разберем кой ще бъде следващият ни съперник“, заяви капитанът на Белгия Сам Деру.

Сърбия - Белгия 0:3 (19:25, 21:25, 16:25)

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