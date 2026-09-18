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Груев с шанс за първи минути в Премиър лийг от април

  • 18 сеп 2026 | 18:13
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Груев с шанс за първи минути в Премиър лийг от април

Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев ще бъде включен в групата на Лийдс за неделното домакинство срещу Кристъл Палас от петия кръг на Премиър лийг. 26-годишният футболист лекуваше травма в коляното, получена през април, и бе принуден да наблюдава отстрани как съотборниците му се борят за оцеляването си във Висшата лига. Той не взе участие в нито една от предсезонните контроли на Лийдс, нито пък записа минути в официалните мачове на тима от началото на кампанията. Въпреки това българският национал се завърна на терена миналия уикенд, като игра за отбора на Лийдс до 21 години. Той остана на игрището 85 минути в зрелищното равенство 4:4 с Мидълзбро, като се отчете с асистенция. Сега той е готов да запише и първи минути в Премиър лийг от няколко месеца.

“След тази продължителна контузия беше важно той да запише първите си минути в мача на отбора до 21 години. Игра почти 90 минути, което се отрази добре както на самочувствието, така и на физическото му състояние. На разположение е за уикенда.

За съжаление, Хари Уилсън пропуска този мач заради травма на четириглавия мускул. Той съобщи за проблеми след последния двубой, както и по време на тренировките през седмицата. Вероятно ще пропусне и мачовете на Уелс, така че новините не са добри за него”, заяви Даниел Фарке по време на днешната си пресконференция.

Мениджърът коментира и добрата форма на йоркширци от началото на сезона и дали класиране за евротурнирите може да бъде реална цел.

“Вече не става въпрос за случайност. Не е просто добър период – показваме качествена игра, с която всички можем да се гордеем и която ни дава голяма увереност. Но в това първенство нищо не е гарантирано. Ситуацията може да се промени много бързо. Ако си помислим, че сме постигнали нещо голямо, това е първата стъпка към провала. Няма да постигнем никакъв успех. Класирането в момента не е от значение. Важното е, че имаме осем точки – това е доста добре. Но не е достатъчно, за да постигнем целите си. Първата стъпка винаги е да съберем 40 точки и да го направим възможно най-бързо. Ако успеем и остават още мачове, със сигурност ще се радваме на това, но единствената ми цел и фокус са да си осигурим тези 40 точки и да играем още един сезон във Висшата лига.“

Илия Груев: Трудната част отмина и вече мога да правя това, което обичам най-много
Илия Груев: Трудната част отмина и вече мога да правя това, което обичам най-много
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