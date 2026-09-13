Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Илия Груев се завърна на терена с асистенция

Илия Груев се завърна на терена с асистенция

  • 13 сеп 2026 | 17:11
  • 1146
  • 0
Илия Груев се завърна на терена с асистенция

Илия Груев се завърна в игра след петмесечно отсъствие поради контузия. Футболист номер 1 на България за миналата година игра 85 за тима на Лийдс до 21 години. Йоркшърци направиха голово шоу срещу Мидълзбро U21 мач от Висша лига 2. Българският национал асистира за четвъртия гол на Лийдс, който бе дело на Фреди Лейн.

За последно Груев игра през април при победата с 3:0 над Уулвърхамптън, когато напусна принудително още в 12-ата минута заради травма в коляното. Последва продължително лечение и възстановяване, а сега халфът направи първата важна крачка към завръщането си в първия състав на Лийдс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

  • 13 сеп 2026 | 15:17
  • 2916
  • 0
Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

  • 13 сеп 2026 | 14:48
  • 767
  • 0
Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

  • 13 сеп 2026 | 14:17
  • 1878
  • 0
Норвежци, с които Левски ще играе, постигнаха домакински успех

Норвежци, с които Левски ще играе, постигнаха домакински успех

  • 13 сеп 2026 | 14:08
  • 1865
  • 0
Труден тест за Ювентус

Труден тест за Ювентус

  • 13 сеп 2026 | 07:00
  • 2238
  • 1
ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

  • 13 сеп 2026 | 06:45
  • 1755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

Ботев (Враца) 0:0 Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 13 сеп 2026 | 17:43
  • 11229
  • 16
Антонели с още една победа – триумфира и в Гран при на Испания

Антонели с още една победа – триумфира и в Гран при на Испания

  • 13 сеп 2026 | 15:47
  • 7049
  • 4
Леванте 0:2 Барселона, Ямал удвои преднината

Леванте 0:2 Барселона, Ямал удвои преднината

  • 13 сеп 2026 | 17:17
  • 3709
  • 14
Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Спартак (Варна) не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 13 сеп 2026 | 17:04
  • 10511
  • 13
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 27680
  • 72
Става горещо на "Колежа"!

Става горещо на "Колежа"!

  • 13 сеп 2026 | 07:45
  • 9406
  • 38