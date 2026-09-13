Илия Груев се завърна на терена с асистенция

Илия Груев се завърна в игра след петмесечно отсъствие поради контузия. Футболист номер 1 на България за миналата година игра 85 за тима на Лийдс до 21 години. Йоркшърци направиха голово шоу срещу Мидълзбро U21 мач от Висша лига 2. Българският национал асистира за четвъртия гол на Лийдс, който бе дело на Фреди Лейн.

За последно Груев игра през април при победата с 3:0 над Уулвърхамптън, когато напусна принудително още в 12-ата минута заради травма в коляното. Последва продължително лечение и възстановяване, а сега халфът направи първата важна крачка към завръщането си в първия състав на Лийдс.

🙌 Ilia Gruev stepped up his comeback from injury, playing 85 minutes of the U21s’ 4-4 draw with Middlesbrough, providing the assist for Freddie Lane’s 72nd minute strike pic.twitter.com/b5sOmPXKUl — Leeds United (@LUFC) September 13, 2026

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