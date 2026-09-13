Илия Груев се завърна на терена с асистенция

Илия Груев се завърна в игра след петмесечно отсъствие поради контузия. Футболист номер 1 на България за миналата година игра 85 за тима на Лийдс до 21 години. Йоркшърци направиха голово шоу срещу Мидълзбро U21 мач от Висша лига 2. Българският национал асистира за четвъртия гол на Лийдс, който бе дело на Фреди Лейн.
За последно Груев игра през април при победата с 3:0 над Уулвърхамптън, когато напусна принудително още в 12-ата минута заради травма в коляното. Последва продължително лечение и възстановяване, а сега халфът направи първата важна крачка към завръщането си в първия състав на Лийдс.