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Лийдс прегази Нюкасъл за едно полувреме и се настани сред лидерите

  • 14 сеп 2026 | 23:53
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Лийдс продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Премиър лийг. Отборът на Даниел Фарке съкруши гостуващия Нюкасъл с 4:1 в последен мач от 4-тия кръг и с актив от 8 точки е на трето място в класирането, а пред него са само безгрешните до момента Арсенал и Манчестър Сити.

Интригата на "Еланд Роуд" изчезна още до почивката. Люис Майли си вкара автогол в 32-рата минута, а веднага след това Джейдън Богъл удвои преднината на Лийдс. В края на полувремето се разписа и Доминик Калвърт Люин, а наказателната акция продължи с попадение на Ноа Окафор в 59-ата минута.

След като не допусна нито една загуба в досегашните си срещи, Лийдс оформи най-добрия си старт в елита на английския футбол от 24 години насам. Нюкасъл пък остана в долната половина на таблицата с 5 точки и става все по-очевидно, че ще има сериозни проблеми след раздялата с Антъни Гордън, Сандро Тонали и Бруно Гимараеш.

През първата част "свраките" отправиха само един изстрел по посока вратата, пазена от Джеймс Трафърд. Дори и след като Лийдс намали темпото през второто полувреме, тимът на Матиас Ясле трудно стигаше до чисти положения, но все пак върна един гол в края чрез резервата Базумана Туре.

Въпреки че играеше много по-добре от съперника си, Лийдс се нуждаеше от доза късмет, за да поведе. Това се случи в 32-рата минута, когато шут на Ао Танака рикошира последователно в двама футболисти на Нюкасъл и Лукаш Хорничек нямаше как да реагира. Само две минути по-късно Доминик Калвърт-Люин стреля с глава, а топката леко закачи Джейдън Богъл и влезе във вратата на Нюкасъл. Попадението беше записано на името на Богъл.

Малко преди почивката домакините вкараха и трети гол, с който окончателно сломиха съпротивата на "свраките". Тарик Мухаремович намери Калвърт-Люин в наказателното поле, той се освободи технично и топката за трети път се озова в мрежата зад Хорничек.

Смените на Матиас Ясле не промениха почти нищо. Нюкасъл се опита да направи нещо в офанзивен план, но липсваха идеи как да бъде преодоляна стабилната защита на Лийдс. В 59-ата минута Ноа Окафор посрещна от въздуха една отбита топка и вдигна феновете на "Еланд Роуд" на крака - 4:0.

Силите на Нюкасъл стигнаха само за почетно попадение, дело на Базумана Туре в самия край на редовното време.

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Снимки: Gettyimages

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