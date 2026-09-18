Огнян Младенов: Най-важното беше да покажем характер и себераздаване

Огнян Младенов коментира победата с 2:1 на водения от него тим на ЦСКА 1948 при визитата на Славия в откриващия мач от 10-ия кръг на родната efbet Лига. Това бе и втори пореден успех под ръководството на новия наставник на вицешампионите. Победата бе много важна за „червените“ също така, тъй като тя дойде в психологически важен момент, непосредствено преди паузата за националните отбори.

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„Подредихме системата. Така добре познатата наша система, в която играем от доста време. И все пак показахме характер. На този стадион много трудно се играе и ние сме едва вторият отбор от началото на сезона, който взима три точки. Най-важното този мач беше да покажем характер и себераздаване. Първото полувреме това не бе на нужното ниво, но смятам, след корекциите, които направихме, второто полувреме тези неща се промениха коренно и тези неща се промениха съществено.

Добър отбор имаме, качествен, с добри футболисти. Може би затова и просто второто полувреме играхме по най-добрия начин, показахме характер, бяхме по-динамични и съответно успяхме да обърнем развоя на мача.

Смятам, че на моменти допускаме непредизвикан брой грешки, което това трябва да чистим и преди всичко казах, че постоянно ще работим в тази фаза, за да можем да намалим броя на допуснатите голове.

Всяка победа е важна. Всеки един мач ние излизаме за победа и се борим за нея“, каза Младенов.

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