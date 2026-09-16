Глоби за Ботев и Локомотив след дербито на Пловдив

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след мачовете от 9-ия кръг на efbet Лига. Най-големите санкции са за Локомотив и Ботев след пловдивското дерби на "Колежа", завършило с успех с 2:0 за "канарчетата". "Смърфовете" трябва да платят 3255 евро, а "жълто-черните" - 2735 евро.

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Враца съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За провокативно поведение, на основание чл.19, ал.2, б. Б, колонка 5 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Даниел Наумов – състезател на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с глоба в размер на 160 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички на терена, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „Локомотив” гр. Пловдив да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

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