Ботев излъга ЦСКА в последните секунди на приятелска среща

Отборът на Ботев Академик победи с 82-80 ЦСКА в приятелски мач от предсезонната подготовка на двата отбора, изиграл се днес в залата на "армейците" в София, видя екипът на Sportal.bg.

Срещата започна добре за домакините, които леко се откъснаха в резултата и диктуваха темпото в по-голямата част от срещата, но тройка на Васил Бачев в последните секунди на мача сложи край на мечтите им за първа победа в контролите.

В хода на мача дисквалификация получи баскетболистът на пловдивчани Николай Михайлов заради тежко нарушение срещу Иван Димитров.

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