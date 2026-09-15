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  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев зарадва учители и ученици в Пловдив

Ботев зарадва учители и ученици в Пловдив

  • 15 сеп 2026 | 13:41
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Ботев зарадва учители и ученици в Пловдив

Ботев (Пловдив) бе част от празничния първи учебен ден в пловдивски училища. Футболисти от представителния отбор се срещнаха със стотици ученици и учители, като превърнаха началото на новата учебна година в още по-специален момент за децата.

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

"Жълто-черните" бяха посрещнати с много усмивки и аплодисменти, а учениците поздравиха любимците си за успеха в градското дерби с Локомотив. Футболистите от своя страна зарадваха първокласниците с подготвени специално за тях подаръци.

В едно от училищата на срещата присъстваха областният управител на Пловдив - Георги Янев, както и Риотаро Хашигучи - секретар и ръководител на отдел "Култура и информация" към Посолството на Япония в България.

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