Феновете на Ботев ще бъдат в сектор „А“ за мача със Септември

Ботев Пловдив гостува на Септември София в среща от 10-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота от 16:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“. „Жълто-черните“ фенове ще бъдат настанени в сектор „А“, като ще влизат през вход 2 на стадиона.

Билетите за привържениците ще са на цена 15 евро и ще бъдат налични на касите пред сектор „А“ един час преди първия съдийски сигнал.

Двубоят ще бъде ръководен от Геро Писков, с помощници Дарин Иванов и Марин Бонев. За системата VAR ще отговарят Волен Чинков и Християна Гутева, като всички съдии са от София.

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